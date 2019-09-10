Глава Укроборонпрома назвал сумму зарплатного долга работникам

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Задолженность предприятий Укроборонпрома по выплате зарплат своим работникам составляет 1,1 миллиарда гривен.
Об этом сообщил глава Укроборонпрома Айварас Абромавичус в кулуарах форума YES.
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«К сожалению, есть очень большая задолженность по выплате зарплаты: 40 предприятий задолжали 1,1 миллиарда гривен. Есть очень большое количество горящих вопросов, которые сейчас и решаем. Это касается гособоронзаказа, изменения руководящего состава концерна и других вопросов, таких как «Мотор Сич и компаний, находящихся в процессе банкротства», — сообщил Абромавичус.
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