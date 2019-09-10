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Глава Укроборонпрома назвал сумму зарплатного долга работникам

Глава Укроборонпрома назвал сумму зарплатного долга работникам

Задолженность предприятий Укроборонпрома по выплате зарплат своим работникам составляет 1,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщил глава Укроборонпрома Айварас Абромавичус в кулуарах форума YES.

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«К сожалению, есть очень большая задолженность по выплате зарплаты: 40 предприятий задолжали 1,1 миллиарда гривен. Есть очень большое количество горящих вопросов, которые сейчас и решаем. Это касается гособоронзаказа, изменения руководящего состава концерна и других вопросов, таких как «Мотор Сич и компаний, находящихся в процессе банкротства», — сообщил Абромавичус.

По материалам hromadske.tv
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