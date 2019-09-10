ПриватБанк разрабатывает новый продукт «Айди-чек»

Сейчас в мире развивается тренд биометрической идентификации пользователей. Поэтому ПриватБанк начал работу над новой технологией, которая позволит заменить прилетающий пароль в Приват24 на биометрические данные клиента.

Об этом Finance.ua рассказала Наталья Кангина, директор по развитию digital продуктов Mastercard Украина.

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«Существует пассивная и активная биометрия. Активная биометрия – это действия, которые клиенту необходимо совершать во время покупки: отпечаток пальца, FaceID, то есть совершение каких-то действий. Сейчас внедряется один из наших продуктов “Айди-чек”, который позволяет заменить стандартный прилетающий пароль, а клиент будет использовать свои биометрические данные» – рассказала Наталья Кангина.

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По ее словам, следующий этап – пассивная биометрия, поведенческая.

«Это то, что идентифицирует клиента без каких-либо дополнительных действий. Система умеет создавать уникальный цифровой профиль клиента. Она использует несколько видов ваших параметров: гаджет, локация, как вы держите свой телефон, как печатаете, какие паузы делаете между нажатием клавиш. Все это создает уникальный профиль пользователя. Система собирает и анализирует порядка 300 параметров клиента» – добавила она.