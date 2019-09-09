Стало известно, сколько будут стоить новые iPhone в Украине

Предварительная цена на iPhone 11 стартует в Украине от 23 999 гривен, начало продаж новых моделей iPhone планируется ориентировочно на октябрь 2019 года.

Об этом сообщает ITC со ссылкой на сеть “Цитрус”.

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Отмечается, что в Украине новинки, скорее всего, появятся с такими ценниками:

iPhone 11: от 23 999 гривен (в США – от 699 долларов)

– от 699 долларов) iPhone 11 Pro: от 34999 гривен (в США – от 999 долларов)

– от 999 долларов) iPhone Pro 11 Max: от 37999 гривен (в США – от 1099 долларов)

– от 1099 долларов) Apple iPad 10.2 7 поколения: от 10999 гривен (в США – от 329 долларов)

– от 329 долларов) Apple Watch Series 5 40 мм: от 13699 гривен (в США – от 399 долларов)

– от 399 долларов) Apple Watch Series 5 44 мм: от 14699 гривен (в США – от 429 долларов).

Также снизят цены на модели предыдущих поколений: iPad 9.7 – от 9499 гривен, Apple Watch Series 3 – от 6499 гривен (в США – от 199 долларов).