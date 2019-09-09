0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 255 0

Стало известно, сколько будут стоить новые iPhone в Украине

Стало известно, сколько будут стоить новые iPhone в Украине

Предварительная цена на iPhone 11 стартует в Украине от 23 999 гривен, начало продаж новых моделей iPhone планируется ориентировочно на октябрь 2019 года.

Об этом сообщает ITC со ссылкой на сеть “Цитрус”.

Читайте также: Капитализация Apple превысила 1 трлн долларов после презентации новых iPhone

Отмечается, что в Украине новинки, скорее всего, появятся с такими ценниками:

  • iPhone 11: от 23 999 гривен (в США – от 699 долларов)
  • iPhone 11 Pro: от 34999 гривен (в США – от 999 долларов)
  • iPhone Pro 11 Max: от 37999 гривен (в США – от 1099 долларов)
  • Apple iPad 10.2 7 поколения: от 10999 гривен (в США – от 329 долларов)
  • Apple Watch Series 5 40 мм: от 13699 гривен (в США – от 399 долларов)
  • Apple Watch Series 5 44 мм: от 14699 гривен (в США – от 429 долларов).

Также снизят цены на модели предыдущих поколений: iPad 9.7 – от 9499 гривен, Apple Watch Series 3 – от 6499 гривен (в США – от 199 долларов).

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.