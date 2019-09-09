Стало известно, сколько будут стоить новые iPhone в Украине

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Предварительная цена на iPhone 11 стартует в Украине от 23 999 гривен, начало продаж новых моделей iPhone планируется ориентировочно на октябрь 2019 года.
Об этом сообщает ITC со ссылкой на сеть “Цитрус”.
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Отмечается, что в Украине новинки, скорее всего, появятся с такими ценниками:
Также снизят цены на модели предыдущих поколений: iPad 9.7 – от 9499 гривен, Apple Watch Series 3 – от 6499 гривен (в США – от 199 долларов).
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