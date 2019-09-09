Капитализация Apple превысила 1 трлн долларов после презентации новых iPhone

Капитализация американской компании Apple превысила 1 трлн долларов, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более 1,010 трлн.

Об этом сообщает Reuters.

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К вечеру среды на закрытии торгов цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти 223,6 доллара за штуку. Отмечается, что рост составил 3,18%. Таким образом по капитализации компания уступает только Microsoft, чья рыночная стоимость составляет 1,039 трлн долл.

Как отмечает Reuters, Apple сделала наибольший вклад в рост индексов S&P 500 и NASDAQ в среду, 11 сентября.

Напомним, 10 сентября Apple представила три новых iPhone.