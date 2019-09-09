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Сколько получают украинцы в долларах (инфографика)

Сколько получают украинцы в долларах (инфографика)

Средняя зарплата в Украине превысила докризисный июльский показатель и приблизилась к исторически рекордной отметке, которая была в декабре 2013 года, однако по-прежнему остается ниже, чем в половине стран СНГ.

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“С укреплением гривни к доллару в 2019 году июльская средняя зарплата в Украине стала наибольшей в истории для этого месяца в долларовом эквиваленте”, – говорится в публикации.

В то же время украинская средняя зарплата в номинальном долларовом выражении остается меньше, чем в половине стран СНГ.

“В рейтинге стран СНГ впереди Украины — РФ, Беларусь, Казахстан и Молдова. Украинская средняя начисленная зарплата выше, чем во всех остальных среднеазиатских и южнокавказских странах, кроме Грузии, но она уже не в СНГ”, – отмечает автор публикации.

По материалам Економічна Правда
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