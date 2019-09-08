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Рада поддержала проект закона о приватизации

Рада поддержала проект закона о приватизации

Верховная Рада приняла изменения в закон о приватизации, устранив в нем неточность, противоречившую Конституции Украины.

За этот закон проголосовали 313 депутатов.

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Авторы закона отмечают: в действующем законе о приватизации государственного и коммунального имущества содержится норма о том, что депутаты должны создавать комиссию по вопросам приватизации. Однако данная норма противоречит Конституции.

«Статьи 9 Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» противоречит Конституции Украины, в частности ее статьям 85 и 89, по которым создание специальных контрольных комиссий к полномочиям Верховной Рады Украины не отнесено», – объясняют авторы закона.

Данный закон вступит в силу после того, как его подпишет спикер и президент, а также опубликуют в официальных СМИ парламента.

По материалам hromadske.tv
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