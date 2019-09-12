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Ferrari представила новый родстер F8 Spider

Ferrari представила новый родстер F8 Spider

Итальянская компания показала свой новый родстер F8 Spider, построенный на базе модели F8 Tributo, а в модельном ряду он заменит Ferrari 488 Spider.

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Ferrari F8 Spider получил жесткую крышу, которая складывается за 14 секунд на скорости не более 45 км/ч.

При этом инженерам удалось сделать модель на 20 кг легче, чем Ferrari 488 Spider, но при этом на столько же тяжелее хардкорного 488 Pista Spider. А вот аэродинамическая эффективность F8 Spider улучшилась на 10%.


Фото: Twitter @Motor_Magnet

Под капотом Ferrari F8 Spider расположился 3,9-литровый V8 мощностью 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента, знакомый по купе. Это на 50 л.с. и 10 Нм больше, чем у 488 Spider. Новинка способна ускоряться с места до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а до 200 км/ч — за 8,2 секунды. Максимальная скорость достигает отметки в 340 км/ч.


Фото: Twitter @Motor_Magnet

Ferrari F8 Spider оснастили впрыском от гоночного 488 Challenge. Здесь также установили выпускные коллекторы из инконеля, что позволило сделать мотор на 9,7 кг легче. Также предусмотрен сажевый фильтр, чтобы соответствовать строгим европейским нормам выбросов.

По материалам Телеграф
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