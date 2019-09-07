Ferrari представила самый мощный кабриолет в мире (фото)

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Компания Ferrari представила открытую версию суперкара 812 Superfast, получившую обозначение 812 GTS.
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В компании отметили, что новинка стала самым мощным в мире кабриолетом, выпускаемым серийно.
Как и 812 Superfast, модификация 812 GTS укомплектована 6,5-литровым двигателем V12, работающим в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Мотор развивает 800 л. с. и 718 Н·м крутящего момента. Для сравнения: компрессорный 6,2-литровый мотор V8 на Chevrolet Corvette ZR1 Convertible выдает 766 л. с., а 6,5-литровый атмосферный V12 на Lamborghini Aventador SVJ Roadster — 770 лошадиных сил.
Ferrari 812 GTS способна ускоряться места до первой «сотни» менее чем за три секунды, а разгон с нуля до 200 км/ч занимает 8,3 секунды. Максимальная скорость суперкара составила 340 км в час.
Новинка получила жесткую крышу на электрическом приводе, которую можно раскладывать и складывать за 14 с на скорости не более 45 км в час. Механизм, а также применение усиленного шасси добавили автомобилю лишние 75 килограммов.
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