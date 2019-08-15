Bugatti представила новый гиперкар за $9 миллионов

Французский автопроизводитель Bugatti представил автомобиль Bugatti Centodieci стоимостью 9 миллионов долларов, которых выпустят всего 10 единиц.

Об этом сообщает CNN.

“Bugatti представила на классическом автосалоне в Калифорнии в пятницу новейшую модель – Bugatti Centodieci. Ее стоимость составит девять миллионов долларов. Их всего будет произведено 10 единиц”, – говорится в сообщении.

Гиперкар будет иметь 16-цилиндровый двигатель мощностью до 1600 лошадиных сил.

Автомобиль модели Centodieci сможет разогнаться до 100 км в час за 2,4 секунды.

Максимальная скорость автомобиля класса люкс будет достигать 380 километров в час, что меньше, чем у модели Chiron.

Отмечается, что все 10 автомобилей уже были выкуплены по предварительному заказу.