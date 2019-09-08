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КГГА спрогнозировала, как будут развиваться зарплаты киевлян до 2022

КГГА спрогнозировала, как будут развиваться зарплаты киевлян до 2022

Власти Киева подготовили экономический прогноз с основными бюджетными показателями до 2022 года. Киевсовет в ближайший период должен рассмотреть этот документ.

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За прогнозом, бюджет Киева через три года увеличится до 71 млрд грн (для сравнения: в 2019 он составил 58 млрд грн).

В Киевской горадминистрации (КГГА) прогнозируют также повышение зарплат жителей города по темпам, которые опередят инфляцию.

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Средний оклад киевлян в 2020 году составит до 18,8 тыс. грн, в 2022 – 23,6 тыс. грн.

Таких результатов планируют достичь через наращивание внутреннего регионального продукта, увеличение сфер бизнеса, которые имеют высокую прибыль, среди которых банки, международные организации, органы центральной власти, IT-отрасль.

Также высокие зарплаты должен финансировать частный бизнес, на развитие которого столичные власти возлагают большие надежды. КГГА прогнозируют значительный рост количества предпринимателей: на 10 тыс. человек 318 бизнесменов.

Справка Finance.ua:

  • За данными на август 2019 год, среднемесячная заработная плата в Киеве составляет 15 183 грн, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года.
  • В этот же период самую большую зарплату получают в сфере “Финансовая и страховая деятельность” – 19 459 грн, самую низкую – “Здравоохранение и оказание социальной помощи” – 7259 грн и “Временное размещение и организация питания» – 6833 грн.
По материалам Finance.UA
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