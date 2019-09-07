Рада планирует ввести государственную службу по контракту

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Верховная Рада Украины одобрила за основу в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины” о перезагрузке власти №1066, который предусматривает внедрение государственной службы по контракту.
Законопроект поддержали 273 парламентария.
Законопроектом предлагается внести изменения в закон “О государственной службе”, “О Кабинете Министров” и “О центральных органах исполнительной власти”.
Проект был внесен в парламент 29 августа и определен Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.
В пояснительной записке отмечается, что целью принятия проекта является упрощение порядка принятия на государственную службу и увольнения с нее, а также возможности введения контрактной государственной службы. Также предусматривается, что принятие законопроекта сможет повысить ответственность госслужащих за достижение результатов их деятельности.
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