Китай разрешил импорт украинской говядины

Китай утвердил перечень украинских мощностей по производству замороженной говядины для ее экспорта на китайский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, которая получила соответствующее письмо от посольства КНР в Украине.

“Сейчас в указанный перечень внесены три мощности по производству замороженного мяса говядины, но процесс продолжается, и в Госпродпотребслужбу продолжают поступать заявки на открытие китайского рынка для других украинских производителей”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение об утверждении перечня украинских производителей говядины было принято 4-7 августа во время официального визита в Украину делегации Генеральной таможенной администрации Китая (GACC) во главе с вице-министром Ли Гуо.

“Это решение стало результатом работы инспекционной миссии GACC, которая находилась в Украине 3-10 июня с целью оценки системы государственного контроля за производством мяса крупного рогатого скота”, – заявили в ведомстве.