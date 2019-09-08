Xiaomi выпустила "умную" зубную щетку

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Компания Xiaomi выпустила электрическую зубную щетку Dr. Bei Q3 Sonic. Щетка обладает компактным корпусом размером с помаду и предназначена для пользователей женского пола.
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С точки зрения внешнего вида электрическая зубная щетка Dr. Bei Q3 Sonic не больше помады, ее вес составляет 45 грамм. Эта компактная конструкция позволяет легко помещать щетку в карман или даже в косметичку.
Она имеет пластиковый корпус с персиковым цветовым градиентом и сверкающими спецэффектами. Щетка имеет металлическое кольцо на линии талии. Звуковой двигатель не слишком громкий, с интенсивностью звука 31 000 ударов в минуту. Устройство также поставляется с трехскоростными режимами: чистый, нежный и массаж. На щетке имеется интеллектуальная функция памяти, которая напоминает о необходимости менять площадь чистки каждые 30 секунд, чтобы за две минуты очистить всю полость рта.
Звуковая зубная щетка содержит прочную батарею, срок службы которой составляет до 30 дней. Есть порт USB для зарядки аккумулятора.
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