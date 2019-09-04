Puma представит свои первые "умные" часы

Немецкая компания Puma запускает свои первые “умные” часы на выставке IFA 2019 на этой неделе. В течение последних 12 месяцев спортивный бренд объединился с Fossil Group для производства носимых устройств на базе ОС Wear и чипсета Snapdragon Wear 3100 компании Qualcomm.

Умные часы Puma будут оснащены круглым дисплеем AMOLED с диагональю 1,19 дюйма, помещенным в вырезанный нейлоновый и алюминиевый 44-миллиметровый корпус. Puma, естественно, нацеливает эти умные часы на поклонников спорта, поэтому они будут плавными и легкими в весе – 27 граммов благодаря некоторым вырезам на боковой части устройства.

“Умные” часы Puma будут иметь 4 ГБ памяти и 512 МБ ОЗУ, что является стандартом для большинства часов Wear OS. Поскольку в них установлен новейший чипсет Snapdragon Wear 3100, Puma обещает более 24 часов автономной работы, но, вероятно, они будут включать в себя те же сложные варианты батарей, что и Fossil Carlyle, чтобы действительно получить максимальное время автономной работы.

Поскольку “умные” часы Puma работают от Wear OS, пользователи получат все обычные функции, такие как платежи NFC, мониторинг сердечного ритма, отслеживание фитнеса, интеграция с Google Assistant и многое другое.