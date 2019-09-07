На Сейшелах провели первое в мире крипто-IPO

Оператор единственной лицензированной фондовой биржи на Сейшельских островах — MERJ Exchange — провел первое в мировой истории публичное размещение акций (IPO) на основе блокчейна. Компания планировала таким образом привлечь $4 млн.

Суть заключалась в том, что MERJ продает свои токенизированные акции, сообщило отраслевое издание CoinDesk. Это будут цифровые активы на основе публичного блокчейна Ethereum.

Согласно проспекту, в ходе IPO компания выпустит более 1,6 млн акций по цене $2,42 за бумагу с целью привлечения $4 млн. После сделки капитализация MERJ составит $25 млн.

Торги должны были стартовать 08:00 по UTC (11:00 по Киеву). Акции доступны как на собственной платформе MERJ, так и для иностранных инвесторов через брокер-дилера Jumpstart и крипто-хранителя Prime Trust.

«Эти новые финансовые инструменты призваны изменить финансовую индустрию на долгие годы», — заявил CEO MERJ Exchange Эдмонд Туохи.

Справка Finance.ua:

Около месяца назад MERJ стал первым оператором фондовой биржи, который предложил использовать блокчейн Ethereum для регистрации прав собственности на акции.