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ВР внесла изменения в перечень видов деятельности, требующих лицензирования

ВР внесла изменения в перечень видов деятельности, требующих лицензирования

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым сокращается перечень видов деятельности, которые требуют лицензирования.

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Этот законопроект устранял неточности в законодательстве. За соответствующее решение проголосовало 338 депутатов.

Отмечается, что законопроект предлагает исключение из перечня видов деятельности, на осуществление которых нужно получить лицензию на деятельность в сфере телекоммуникаций.

Ранее парламентарии приняли закон о телекоммуникациях, в котором для осуществления этой деятельности не нужно получать лицензию, однако из соответствующего перечня эту деятельность не исключили.

Депутаты надеются, что принятие этого закона приведет к уменьшению административного давления на бизнес в Украине.

По материалам hromadske.tv
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