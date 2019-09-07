Евростат сравнил цены на алкоголь в странах Европы (инфографика)

Евростат обнародовал индексы цен на алкогольные напитки в Европейском союзе за 2018 год.

Об этом сообщается на сайте Евростата.

По данным ведомства, самый высокий уровень цен на алкоголь был зафиксирован:

в Финляндии – 182% от среднего по Евросоюзу

в Ирландии – 177%,

в Швеции – 152%,

в Греции – 133%,

в Великобритании – 129%,

в Эстонии – 126%,

в Дании – 124%.

Самыми низкими цены на алкогольные напитки в 2018 году были: