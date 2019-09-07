Евростат сравнил цены на алкоголь в странах Европы (инфографика)

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Евростат обнародовал индексы цен на алкогольные напитки в Европейском союзе за 2018 год.
Об этом сообщается на сайте Евростата.
По данным ведомства, самый высокий уровень цен на алкоголь был зафиксирован:
Самыми низкими цены на алкогольные напитки в 2018 году были:
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