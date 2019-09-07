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Евростат сравнил цены на алкоголь в странах Европы (инфографика)

Евростат сравнил цены на алкоголь в странах Европы (инфографика)

Евростат обнародовал индексы цен на алкогольные напитки в Европейском союзе за 2018 год.

Об этом сообщается на сайте Евростата.

По данным ведомства, самый высокий уровень цен на алкоголь был зафиксирован:

  • в Финляндии – 182% от среднего по Евросоюзу
  • в Ирландии – 177%,
  • в Швеции – 152%,
  • в Греции – 133%,
  • в Великобритании – 129%,
  • в Эстонии – 126%,
  • в Дании – 124%.

Самыми низкими цены на алкогольные напитки в 2018 году были:

  • в Болгарии и Румынии – 74% от среднего уровня,
  • в Венгрии – 77%.

По материалам Finance.UA
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