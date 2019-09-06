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МЭРТ назвал крупнейших доноров Украины

МЭРТ назвал крупнейших доноров Украины

В течение первого полугодия 2019 года в Украине реализовывались 522 проекта МТП общей сметной стоимостью $5,9 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

“В течение первого полугодия 2019 года в Украине реализовывались 522 проекта международной технической помощи общей сметной стоимостью $5,9 млрд. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года в Украине реализовывались 477 проектов на $4,9 млрд”, – говорится в сообщении.

В I полугодии 2019 года крупнейшими по объемам финансирования проектов МТП донорами стали:

  • США – более $ 2,2 млрд,
  • ЕС – $470 млн,
  • Германия – $345 млн,
  • Канада – $141 млн.
  • Распределение объемов финансирования проектов МТП по сферам целевого назначения в I полугодии 2019 года выглядит следующим образом:
  • Ядерная безопасность – $2,6 млрд (45%),
  • Национальная безопасность и оборона – $1,4 млрд (24%),
  • Администрирование и гражданское общество – $447 млн ​​(8%),
  • Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц – $364 млн (6%).

Кроме того, в течение отчетного периода были подписаны:

  • Три договора с Правительством Китая на поставку медицинского оборудования для 7 больниц, 50 спасательных машин для ГСЧС и 200 млн юаней (около $30 млн),
  • 4 договора с Правительством США на сумму $88 млн,
  • 5 соглашений с Европейской Комиссией о финансировании программ на сумму 126,9 млн евро,
  • 1 договор с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на $350 тыс.

Справка Finance.ua:

  • Международная техническая помощь – это ресурсы и услуги, предоставляемые донорами на безвозмездной и безвозвратной основе в целях поддержки Украины в соответствии с международными договорами.
По материалам Finance.UA
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