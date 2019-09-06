МЭРТ назвал крупнейших доноров Украины

В течение первого полугодия 2019 года в Украине реализовывались 522 проекта МТП общей сметной стоимостью $5,9 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

“В течение первого полугодия 2019 года в Украине реализовывались 522 проекта международной технической помощи общей сметной стоимостью $5,9 млрд. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года в Украине реализовывались 477 проектов на $4,9 млрд”, – говорится в сообщении.

В I полугодии 2019 года крупнейшими по объемам финансирования проектов МТП донорами стали:

США – более $ 2,2 млрд,

– более $ 2,2 млрд, ЕС – $470 млн,

Германия – $345 млн,

Канада – $141 млн.

Распределение объемов финансирования проектов МТП по сферам целевого назначения в I полугодии 2019 года выглядит следующим образом:

Ядерная безопасность – $2,6 млрд (45%),

Национальная безопасность и оборона – $1,4 млрд (24%),

Администрирование и гражданское общество – $447 млн ​​(8%),

Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц – $364 млн (6%).

Кроме того, в течение отчетного периода были подписаны:

Три договора с Правительством Китая на поставку медицинского оборудования для 7 больниц, 50 спасательных машин для ГСЧС и 200 млн юаней (около $30 млн),

и 200 млн юаней (около $30 млн), 4 договора с Правительством США на сумму $88 млн,

на сумму $88 млн, 5 соглашений с Европейской Комиссией о финансировании программ на сумму 126,9 млн евро,

1 договор с Международным банком реконструкции и развития ( МБРР ) на $350 тыс.

Справка Finance.ua: