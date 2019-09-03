"Кернел" инвестирует в порт "Черноморск" 3 миллиарда

“Администрация морских портов Украины” и аграрная группа “Кернел” подписали договор о взаимодействии, который предусматривает инвестиции агрогруппы в развитие инфраструктуры морского порта “Черноморск” в объеме более 3 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

До конца 2020 года в порту планируется провести дноуглубление возле четырех причалов и построить новый зерновой терминал, который обеспечит увеличение перевалки до 6 млн тонн.

“Договор между АМПУ и “Кернел” – это хороший пример государственно-частного партнерства и очередной шаг системного развития порта “Черноморск”, которым занимается АМПУ”, – заявил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Реализация проекта будет способствовать улучшению условий для экспорта продукции украинских предприятий, увеличению судозаходов и созданию около 250 новых рабочих мест в порту “Черноморск”, добавил Вецкаганс.

Генеральный директор “Кернел” Евгений Осипов заявил, что стратегическая цель компании к 2020 году – увеличить объем экспорта зерновых до 8,8 млн тонн за счет запуска нового терминала в “Черноморске”.

Согласно документу, АМПУ до конца 2020 года должна выполнить реконструкцию операционной акватории первого ковша Сухого лимана (5 очередь строительства) до 15 м и обеспечить дноуглубление вдоль границы линии причалов №14-17, на которых оперируют терминалы компании “Кернел”.

Глубины операционной акватории у причалов будут доведены до 14-15 м.

Объем инвестиций в проект государственно-частного партнерства со стороны АМПУ составит почти 230 млн грн.

Справка Finance.ua: