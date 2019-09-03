Гиперинфляция в Венесуэле за год превысила 2,6 тыс. процентов

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Уровень инфляции в Венесуэле с января по август текущего года достиг 2674%.
Такие данные обнародовал член постоянного комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхель Альварадо. Об этом сообщает издание Сегодня.
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“Гиперинфляция сохраняется, – написал Альварадо в своем Twitter. – В августе инфляция составила 65,2%, экономическая активность в первом полугодии сократилась на 42,6%”.
В годовом выражении рост цен превысил 135 тыс. процентов. По оценкам Альварадо, в настоящее время на минимальную зарплату, которая равна 40 тыс. боливаров (1,7 доллара), можно купить только 2% необходимого на месяц набора продуктов.
Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.
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