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Мировая экономика потеряет $850 млрд - Reuters

Мировая экономика потеряет $850 млрд - Reuters

К началу следующего года неопределенность торговой политики, вызванная разногласиями США и Китая, может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка 850 миллиардов долларов.

Об этом 5 сентября сообщило агенство Reuters на основании анализа, проведенного Федеральной резервной системой США.

По данным исследователей, которые, в частности, проанализировали газетные статьи, неопределенность торговой политики “поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов”.

Также они оценили силу удара неопределенности на экономическую активность, так как предприятия снижают темпы производства и сокращают инвестиции. Исследователи пришли к выводу, что в глобальном масштабе его влияние составит около 1% ВВП.

По оценкам Reuters, сейчас ВВП США оценивается примерно в 20 триллионов долларов, а мировой ВВП − около 85 триллионов долларов.

При этом влияние в 1% приведет к потере в сфере торговли в США на уровне 200 миллиардов долларов к ВВП страны и 850 миллиардов к мировому ВВП.

Напомним, торговая война между США и Китаем разгорелась в 2018 году, после того, как американский президент Дональд Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Пекин отвечал Вашингтону зеркально.

Стороны неоднократно вели переговоры о разрешении ситуации, однако на данный момент не достигли договоренностей.

По материалам Корреспондент.net
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