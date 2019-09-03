Мировая экономика потеряет $850 млрд - Reuters

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К началу следующего года неопределенность торговой политики, вызванная разногласиями США и Китая, может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка 850 миллиардов долларов.
Об этом 5 сентября сообщило агенство Reuters на основании анализа, проведенного Федеральной резервной системой США.
По данным исследователей, которые, в частности, проанализировали газетные статьи, неопределенность торговой политики “поднялась до уровня, невиданного с 1970-х годов”.
Также они оценили силу удара неопределенности на экономическую активность, так как предприятия снижают темпы производства и сокращают инвестиции. Исследователи пришли к выводу, что в глобальном масштабе его влияние составит около 1% ВВП.
По оценкам Reuters, сейчас ВВП США оценивается примерно в 20 триллионов долларов, а мировой ВВП − около 85 триллионов долларов.
При этом влияние в 1% приведет к потере в сфере торговли в США на уровне 200 миллиардов долларов к ВВП страны и 850 миллиардов к мировому ВВП.
Напомним, торговая война между США и Китаем разгорелась в 2018 году, после того, как американский президент Дональд Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Пекин отвечал Вашингтону зеркально.
Стороны неоднократно вели переговоры о разрешении ситуации, однако на данный момент не достигли договоренностей.
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