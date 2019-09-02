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США выделяют дополнительные $120 миллионов на преодоление кризиса в Венесуэле

США выделяют дополнительные $120 миллионов на преодоление кризиса в Венесуэле

Американское правительство объявило о выделении дополнительной гуманитарной помощи для Венесуэлы в размере $120 млн с целью преодоления последствий кризиса в регионе.

Об этом заявили в среду высокопоставленные представители официальной делегации США, которые находятся в Колумбии.

“Заместитель госсекретаря Джон Салливан, а также администратор USAID Марк Грин 4 сентября объявили в Кукуте (Колумбия) о выделении свыше $120 млн дополнительной гуманитарной помощи для реагирования насамое большое внешнее перемещение людей в истории (Западного – ред.) полушария”, – отметили в среду в Государственном департаменте США.

Заявление прозвучало на мероприятии, где присутствовали, в том числе, советник президента США Иванка Трамп, а также члены коалиции временного президента Гуайдо.

“Ярая коррупция, жесткие репрессии со стороны Мадуро и масштабная социальная и экономическая бесхозяйственность принудили к бегству свыше 4,3 млн венесуэльцев”, – подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

Дополнительная поддержка США должна обеспечить “жизненно важную поддержку”, в том числе в сфере питания и здравоохранения для уязвимых слоев населения Венесуэлы. Таким образом, с 2017 года Соединенные Штаты выделили почти $334 млн в виде гуманитарной помощи и $43 млн экономической помощи и поддержки развития Венесуэлы.

В этой связи в Госдепартаменте США подчеркнули, что политический и экономический кризис в Венесуэле является одним из самых глубоких в мире экономических упадков в государстве, не пребывающем в состоянии войны или стихийного бедствия, за последние полвека.

При этом США пообещали в дальнейшем поддерживать народ Венесуэлы.

По материалам УКРИНФОРМ
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