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Заробитчане стали переводить больше денег домой

Заробитчане стали переводить больше денег домой

Объемы денежных переводов трудовых мигрантов за первые 7 месяцев 2019 года выросли на 13,2% против аналогичного периода 2018 года.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

За 7 месяцев заробитчане перевели 106,3 миллиарда гривен (в гривневом эквиваленте) или более 4,2 миллиарда долларов.

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Рост объемов переводов стимулировал развитие внутренней торговли в Украине.

Карты для хранения денег

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты из Украины все чаще инвестируют заработанные за границей деньги в недвижимость на родине.

Справка Finance.ua:

  • Количество трудовых мигрантов, которые в 2018 году работали за пределами Украины, составляет 7-9 миллионов человек.
  • Количество тех, кто на постоянной основе находится за пределами страны, не превышает 3,2 миллиона.
По материалам Finance.UA
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