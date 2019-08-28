Заробитчане стали переводить больше денег домой

Объемы денежных переводов трудовых мигрантов за первые 7 месяцев 2019 года выросли на 13,2% против аналогичного периода 2018 года.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

За 7 месяцев заробитчане перевели 106,3 миллиарда гривен (в гривневом эквиваленте) или более 4,2 миллиарда долларов.

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Рост объемов переводов стимулировал развитие внутренней торговли в Украине.

Ранее сообщалось, что трудовые мигранты из Украины все чаще инвестируют заработанные за границей деньги в недвижимость на родине.

Справка Finance.ua:

Количество трудовых мигрантов, которые в 2018 году работали за пределами Украины, составляет 7-9 миллионов человек.