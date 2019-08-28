Как вернуть ошибочно уплаченные налоги

Ошибочно или излишне уплаченные налоги подлежат возврату плательщику, но есть условия когда их не возвращают.

Что нужно сделать – написать заявление о таком возврате (кроме возврата излишне удержанных (уплаченных) сумм налога с доходов физических лиц). Заявление пишется в произвольной форме.

Заявление подается по месту администрирования (учета).

Сроки подачи – 1095 дней со дня ошибочной уплаты.

С 1 августа 2019 года налогоплательщики могут подать заявление (в произвольной форме), на возврат ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств по платежам, принадлежащим государственному бюджету в электронном виде через частную часть «Электронного кабинета», выбрав в меню «Переписка с ГФС».

Действие на возврат не распространяется в случае:

возмещения НДС ;

возврата авансовых платежей (предоплаты), ошибочно и/или излишне внесенных налогоплательщиками по собственному желанию, как предварительного денежного обеспечения уплаты будущих таможенных и других платежей, уплачиваемых до или во время таможенного оформления, и денежного залога;

возврата таможенных и других платежей, уплачиваемых до или во время таможенного оформления;

возврата ошибочно и/или излишне перечисленных (внесенных) плательщиками средств, уплаченных путем предоставления при таможенном оформлении налогового векселя;

возврата суммы акцизного налога, внесенной в счет погашения налоговых векселей;