Как вернуть ошибочно уплаченные налоги

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Ошибочно или излишне уплаченные налоги подлежат возврату плательщику, но есть условия когда их не возвращают.
Что нужно сделать – написать заявление о таком возврате (кроме возврата излишне удержанных (уплаченных) сумм налога с доходов физических лиц). Заявление пишется в произвольной форме.
Заявление подается по месту администрирования (учета).
Сроки подачи – 1095 дней со дня ошибочной уплаты.
С 1 августа 2019 года налогоплательщики могут подать заявление (в произвольной форме), на возврат ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств по платежам, принадлежащим государственному бюджету в электронном виде через частную часть «Электронного кабинета», выбрав в меню «Переписка с ГФС».
Действие на возврат не распространяется в случае:
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