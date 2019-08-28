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В Раде отозвали законопроект о продаже SIM-карт только по паспорту

В Раде отозвали законопроект о продаже SIM-карт только по паспорту

Авторы законопроекта «Об электронных коммуникациях» № 1083, который предусматривает продажу SIM-карт только по паспорту и регистрацию IMEI-кодов телефонов, отозвали документ из аппарата Верховной Рады.

Соответствующая информация обнародована на странице карточки законопроекта.

“3 сентября 2019 года. Проект отозван”, – говорится в разделе о состоянии прохождения документа.

Факт отзыва документа подтвердил один из авторов проекта – депутат от фракции “Слуга народа”, заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

В своем обращении к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову Федиенко отметил, что по согласованию со всеми соавторами законопроект будет дорабатываться.

“Отзываю законопроект “Об электронных коммуникациях”, регистрационный номер 1083 от 29.08.2019 года с целью его доработки. С другими соавторами законопроекта согласовано”, – говорится в тексте обращения.

Справка Finance.ua:

  • Народные депутаты предлагали обязать операторов предоставлять услуги связи на основе заключения договора с предоставлением абонентом личных данных.
По материалам УКРИНФОРМ
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