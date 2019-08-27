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Из-за невыполнения плана по добыче газа бюджет может недополучить до 8 млрд грн - глава налоговой

Из-за невыполнения плана по добыче газа бюджет может недополучить до 8 млрд грн - глава налоговой

Из-за срыва плана по наращиванию добычи украинского газа в 2019 году бюджет может недополучить 5-8 миллиардов гривен доходов.

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в интервью «Экономической правде».

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По его словам, на данный момент добыча газа падает. Так, в законе о государственном бюджете предусматривалось, что за год в Украине добудут 18 миллиардов кубометров газа, однако по итогам половины 2019 года добыча составила 7,5 миллиарда кубометров.

Как следствие, государство недополучает доходы в виде ренты за пользование недрами.

«Потери бюджета могут составить от 5 млрд до 8 млрд гривен. Останется 4 месяца. Посмотрим», – сообщил Верланов.

По материалам Економічна Правда
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