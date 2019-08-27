0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Украина планирует получить до 1 млрд кубометров американского сжиженного газа - Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Украина планирует получить до 1 млрд кубометров американского сжиженного газа - Министерство энергетики и защиты окружающей среды

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в энергетической сфере между Украиной, Польшей и США, Украина планирует получать до 1 миллиарда кубометров американского сжиженного газа в год с территории Польши.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Читайте также: Украина, Польша и США подписали газовое соглашение

В частности, подписанное соглашение предусматривает строительство интерконнектора между газотранспортными системами стран, который позволит увеличить объемы торговли газом между Украиной и Польшей, в частности позволит Украине получить американский сжиженный газ.

«Если интерконнектор начнет функционировать, мы осторожно оцениваем объем поставок газа в Украину в рамках 1 миллиарда кубометров. Однако, несмотря на планы Польши по увеличению мощностей терминала в Свиноустье и строительство терминала в Гданьске, уже в ближайшем будущем мы можем рассчитывать на значительное увеличение объемов газа, который может быть предложен на рынке Украины со стороны Польши», – сообщил Оржель.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Все, что мы знаем про:Минэнергетики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.