Украина планирует получить до 1 млрд кубометров американского сжиженного газа - Министерство энергетики и защиты окружающей среды

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве в энергетической сфере между Украиной, Польшей и США, Украина планирует получать до 1 миллиарда кубометров американского сжиженного газа в год с территории Польши.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

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В частности, подписанное соглашение предусматривает строительство интерконнектора между газотранспортными системами стран, который позволит увеличить объемы торговли газом между Украиной и Польшей, в частности позволит Украине получить американский сжиженный газ.

«Если интерконнектор начнет функционировать, мы осторожно оцениваем объем поставок газа в Украину в рамках 1 миллиарда кубометров. Однако, несмотря на планы Польши по увеличению мощностей терминала в Свиноустье и строительство терминала в Гданьске, уже в ближайшем будущем мы можем рассчитывать на значительное увеличение объемов газа, который может быть предложен на рынке Украины со стороны Польши», – сообщил Оржель.