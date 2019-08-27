Стало известно, на когда запланировали запуск украинско-американской ракеты Alpha

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Запуск ракеты “Альфа” украинско-американского аэрокосмического предприятия Firefly Aerospace запланирован на первый квартал 2020 года.
Об этом говорится в ответе официальной страницы Firefly Aerospace на Facebook.
«Наш первый запуск будет произведен в первом квартале 2020 года. Оставайтесь на связи для дополнительных деталей», – ответили администраторы страницы на вопрос одного из пользователей.
В компании также обнародовали фотографию с рабочими перед конструкцией для испытаний малых носителей.
«Новый испытательный стенд номер 4 позволит полноценное испытание построенных на месте компанией Firefly композитных карбоновых структур», – добавили в компании.
Ранее в Firefly Aerospace также рассказали, что сейчас идет серия испытаний криогенных баков и карбоновых структур. Они опубликовали фото одной из таких структур – прототипа топливных баков первой степени ракеты и рассказали о ее успешном испытании.
«На протяжении испытания мы провели более 50 циклов, повышая показатели, аж пока структура не выдержала. Бак превысил наши ожидания более чем на 140%», – похвастались в команде Firefly.
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