Xiaomi выпустила электроотвертку с подсветкой и двумя режимами

На краудфандинге Xiaomi вышла электрическая отвёртка Wiha Electric. В отличие от представленной недавно Mijia Electric Screwdriver, эта новинка имеет более классический вид.

Wiha Electric получила металлический корпус с прорезиненной рукояткой и тремя кнопками управления. Две из них позволяют выбрать направление вращения, а последняя регулирует крутящий момент: 0,4 Н·м или 1 Н·м. Первый режим будет оптимален для аккуратного вкручивания винтов без сильной затяжки. Второй же режим подойдёт для сборки мебели и более серьёзных задач.

В комплект с отвёрткой идёт удлинительный стержень на 105 мм для использования отвёртки в условиях узких пространств, а также набор бит с двухслойной антикоррозионной обработкой. Шесть из них рассчитаны на работу при крутящем моменте 1 Н·м, а ещё две — на 0,4 Н·м.

Также интересной особенностью Wiha Electric стала удобная LED-подсветка, позволяющая работать без освещения.