0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Xiaomi выпустила электроотвертку с подсветкой и двумя режимами

Xiaomi выпустила электроотвертку с подсветкой и двумя режимами

На краудфандинге Xiaomi вышла электрическая отвёртка Wiha Electric. В отличие от представленной недавно Mijia Electric Screwdriver, эта новинка имеет более классический вид.

Wiha Electric получила металлический корпус с прорезиненной рукояткой и тремя кнопками управления. Две из них позволяют выбрать направление вращения, а последняя регулирует крутящий момент: 0,4 Н·м или 1 Н·м. Первый режим будет оптимален для аккуратного вкручивания винтов без сильной затяжки. Второй же режим подойдёт для сборки мебели и более серьёзных задач.

В комплект с отвёрткой идёт удлинительный стержень на 105 мм для использования отвёртки в условиях узких пространств, а также набор бит с двухслойной антикоррозионной обработкой. Шесть из них рассчитаны на работу при крутящем моменте 1 Н·м, а ещё две — на 0,4 Н·м.

Также интересной особенностью Wiha Electric стала удобная LED-подсветка, позволяющая работать без освещения.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.