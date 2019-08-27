Половина украинской мороженой рыбы идет на экспорт в Европу

За шесть месяцев 2019 года экспортировано 217 тонн украинской мороженой рыбы на почти 573 тыс. долл. США, почти половина всего экспорта этого продукта в денежном выражении пришлась на страны Европы. Об этом сообщается со ссылкой на данные Госрыбагентства.

“По итогам шести месяцев 2019 года на внешние рынки поставлено 217 тонн украинской мороженой рыбы. Экспорт продукции составляет 573 тыс. долл. 49% всего экспорта украинской мороженой рыбы (в денежном измерении) пришлось на страны Европы (281,1 тыс. долл.). В страны СНГ поставлено 32% продукции на 183,7 тыс. долл. и стран Азии – 18% на 105,8 тыс. долл.”, – указали в агентстве.

Крупнейшими покупателями украинской мороженой рыбы стали:

Молдова – 68,4 тонны на 183,2 тыс. долл.

Венгрия – 46,2 тонны на 149,8 тыс. долл.

Германия – 55,9 тонны на 80,6 тыс. долл.

Грузия – 13,8 тонны на 52,8 тыс. долл.

Румыния – 4,5 тонны на 24,2 тыс. долл.

Польша – 13,1 тонны на 21,4 тыс. долл.

В аналогичном периоде прошлого года больше всего такого товара поставлялось в Германию – 61,7 тонны на 220 тыс. долл.