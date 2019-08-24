Штаты ввели новые санкции против Ирана

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США объявили о санкциях против двух сетей компаний, связанных с властями Ирана и помогающих Тегерану в разработке оружия массового поражения.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.
Одну из сетей возглавляет гражданин Ирана Хамед Дегхан, гендиректор и председатель совета директоров компании Pishtazan Kavosh Gostar Boshra, а также гендиректор и председатель совета компании Ebtekar Sanat Ilya. В сообщении министерства говорится, что сеть, которой руководит Дегхан, зарегистрировала в Гонконге компанию для того, чтобы избежать американских и международных санкций в связи с работой с Ираном. Эта компания занималась поставкой технологий и компонентов для разработки оружия массового поражения лицам, связанным с правительством Ирана и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).
Вторая сеть, которой руководит иранец Сайед Хусейн Шариат, покупала для иранских военных алюминиевые сплавы, производимые компанией Nuclear Suppliers Group.
Санкции были введены также против частных лиц, связанных с работой обеих сетей.
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