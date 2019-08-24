В Украине заработала Государственная налоговая служба

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине официально начала работу Государственная налоговая служба, которая будет отвечать за сбор и администрирование налогов вместо Государственной фискальной службы Украины.
Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на Правительственном портале. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.
Читайте также: ГФС сообщила о возможных сбоях в работе электронных сервисов
Кабинет Министров передал Государственной налоговой службе функции по реализации государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.
«Мы начинаем новый этап в налоговой политике нашего государства. Новая налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей, которая будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков», – подчеркнул Председатель ГНС Сергей Верланов.
Принятие распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию ГНС: проведение государственной регистрации, утверждение структуры, штатного расписания аппарата и сметы, перевод из ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.
Официальный вебпортал Государственной налоговой службы Украины www.tax.gov.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы назвали главные требования к Зеленскому (таблица)Вчера, 13:59 - 2976 10
Как будет проходить процесс налоговой амнистииВчера, 15:04 - 1526 5
Зеленский подтвердил намерение о снятии моратория на землю - Всемирный банкВчера, 11:00 - 1069 5
У Зеленского рассказали, как будут выводить крупный и средний бизнес из ФЛПВчера, 13:01 - 3170 5
США предостерегают Украину от сотрудничества с китайцамиПозавчера, 19:40 - 791 4
Что влияет на размер пенсииВчера, 12:04 - 16522 3
Как работодатель должен выплатить зарплату в случае увольнения сотрудникаВчера, 21:03 - 10873
У Зеленского рассказали, как будут выводить крупный и средний бизнес из ФЛПВчера, 13:01 - 3170 5
Украинцы назвали главные требования к Зеленскому (таблица)Вчера, 13:59 - 2976 10
Смогли бы вы создать успешный бизнес на канцтоварах? (тест)Вчера, 10:40 - 2580
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)Вчера, 11:35 - 321 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Позавчера, 11:47 - 522
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1503
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 530
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1950 2