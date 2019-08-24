В Украине заработала Государственная налоговая служба

В Украине официально начала работу Государственная налоговая служба, которая будет отвечать за сбор и администрирование налогов вместо Государственной фискальной службы Украины.

Соответствующее распоряжение правительства было опубликовано на Правительственном портале. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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Кабинет Министров передал Государственной налоговой службе функции по реализации государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.

«Мы начинаем новый этап в налоговой политике нашего государства. Новая налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей, которая будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков», – подчеркнул Председатель ГНС Сергей Верланов.

Принятие распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию ГНС: проведение государственной регистрации, утверждение структуры, штатного расписания аппарата и сметы, перевод из ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.

Официальный вебпортал Государственной налоговой службы Украины www.tax.gov.ua.