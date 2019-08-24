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В Туркменистане задерживают людей, стоящих в очереди к банкоматам, – СМИ

В Туркменистане задерживают людей, стоящих в очереди к банкоматам, – СМИ

В Лебапской области Туркменистана полицейские задерживают людей, которые стоят в длинных очередях у банкоматов, чтобы снять деньги в условиях нехватки наличных.

Об этом сообщает местная редакция Радио Свобода.

Отмечается, что задержанных освобождают после допросов, требуя от них не стоять больше в очередях.

Местные госучреждения и другие организации проводят собрания с работниками, во время которых тоже требуют не создавать очереди у банкоматов.

Сообщения о задержаниях поступают после того, как 19 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов публично раскритиковал людей, стоящих в очередях, и объявил выговор председателю Центробанка Мердану Аннадурдыеву “за ослабление контроля над работой банкоматов”.

В Туркменистане зарплаты госслужащих, пенсии, пособия, стипендии, а также заработок фермеров начисляются на банковские карточки. Для граждан Туркменистана установлен лимит на обналичивание – до 200 манатов (57 долларов США) в день.

По материалам Радио Свобода
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