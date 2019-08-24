В Мининфраструктуры озвучили планы на 10 лет

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Министерство инфраструктуры завершило подготовку Transition book – документа-презентации, который призван максимально комфортно передать дела от нынешних руководителей ведомства будущим чиновникам. План рассчитан на ближайшие 5-10 лет.
Об этом чиновников еще несколько недель назад попросил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Одна из частей презентации посвящена развитию в Украине экологически чистых видов транспорта. Мининфраструктуры предлагает поставить такие цели:
Ведомство будет экономически стимулировать граждан и муниципалитеты переходить на электротранспорт. В планах есть и внедрение в Украине строгих международных экологических норм к транспорту.
Также планируется дифференциация ставок дорожного сбора для различных видов транспорта: владельцы электрокаров будут платить меньше, чем собственники машин на бензине и дизеле.
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