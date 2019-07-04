Названы украинские электромобили, которые так и не пошли в серию

Украина входит в число стран, в которых динамично развивается рынок электромобилей. Несмотря на это до сих пор мало известно про разработки украинских дизайнеров и инженеров в области «зеленых» транспортных средств.

1. ЛАЗ-750 и ЛАЗ-751



miravtoua.ucoz.net

В 1950 году перед Львовским автобусным заводом была поставлена задача ежегодно выпускать по 1 000 электромобилей. Увы, этот план остался не реализован. Во Львове успели сделать 20 электромобилей ЛАЗ-750 и ЛАЗ-751.

Почтовый фургон ЛАЗ-750 оснащался двумя электромоторами на 5,7 кВт и аккумуляторами. Версия ЛАЗ-751 получила дополнительные аккумуляторы, а её электромоторы уже были рассчитаны на 8 кВт.

ЛАЗ-750 и ЛАЗ-751 до 1958 года развозили почту в Москве и Ленинграде. Эксперимент признали экономически неэффективным (из-за проблем с аккумуляторами), и дальнейшие работы в этом направлении прекратили.

2. «Киев-1103»



фото auto.24tv.ua

В 1990-х годах Научно-производственный центр «Информатика» при помощи Института электросварки им. Е. О. Патона создал электромобиль «Киев-1103». Его кузов изготовили в Чехии из углепластика. В качестве электромотора использовался стартер от истребителя МиГ-29 на 18 кВт. Аккумуляторную батарею сделали в Израили. В результате этот электрокар получил запас хода в 200 км.

Планировалось, что «Киев-1103» будут выпускать серийно. Нашлись даже инвесторы для реализации данного проекта. Однако, из-за плохой экономической ситуации в конце 1990-х годов работы над этим проектом прекратились. Следы единственного электрокара «Киев-1103» потерялись в начале 2000-х годов.

3. ЛуАЗ-130211Е

фото autocentre.ua

В 1997 году в Украине создали электрический пикап ЛуАЗ-130211Е. В качестве основы взяли грузопассажирский фургон ЛуАЗ 13021. Этот электрофургон получил одобрение Научно-исследовательского Центра безопасности дорожного движения МВД Украины. Всего успели построить три экземпляра ЛуАЗ-130211Е, но до серийного производства дело так и не дошло.

Сколько у него было электромоторов и какой он оснащался батареей – не известно. Вообще про него очень мало информации. Мы знаем ещё только то, что этот электропикап создали энтузиасты в Киевской области