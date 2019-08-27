В НБУ не прогнозируют новый экономический кризис

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Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что НБУ не прогнозирует наступление нового экономического кризиса в Украине в 2019-2020 годах.
Об этом Смолий сообщил в интервью изданию The Page.
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«Мы ожидаем рост экономики на 3% в 2019-2020 годах. И не вижу каких-либо препятствий, чтобы не достичь этого показателя. Прогнозы по урожаю зерновых хорошие. Конъюнктура на внешних рынках остается для нас благоприятной. Цены на зерно, пшеницу, кукурузу – на уровне предыдущих лет», – сообщил Смолий.
Вместе с тем глава Нацбанка отметил, что на экономику Украины может повлиять внешнеэкономическая ситуация в мире, связанная с торговыми войнами и замедлением экономик стран – торговых партнеров Украины. В то же время такое влияние Смолий назвал «частичным».
«Продолжение сотрудничества с МВФ, которое даст доступ к внешнему финансированию более дешевому, чем размещение ценных бумаг, позволит нормально пройти пиковые выплаты, которые у нас есть в этом и следующем году», – сообщил Смолий.
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