ГФС сообщила о возможных сбоях в работе электронных сервисов

Электронный кабинет налогоплательщика и другие информационно-телекоммуникационные системы Государственной фискальной службы могут работать со сбоями из-за проведения технологического обслуживания этих систем.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

В связи с проведением техобслуживания возможно временное ограничение предоставления электронных сервисов и доступа к Электронному кабинету в день их передачи во вновь созданную Государственную налоговую службу, ориентировочно 28 августа.

Отмечается, что сбои возможны в день обнародования соответствующего распоряжения Кабинета министров Украины, которым полномочия сбора налогов и обслуживания налогоплательщиков переводят с ГФС на Государственную налоговую службу (ГНС).

«Просим учесть и извинить в связи с возможными временными неудобствами», – добавляют в ГФС.