Стали известны зарплаты сотрудников МИД Украины

Министр иностранных дел Украины в среднем зарабатывает 77 400 грн в месяц (3000 долл. США, 1 долл. – 25,30 грн), а ежемесячная заработная плата его заместителей стартует от 55 926 и достигает 76 700 грн. У министра иностранных дел есть четыре заместителя.

Об этом в ответ на запрос издания “Комментарии” сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается, зарплата государственного секретаря министерства в среднем достигает 112 370,80 грн.

“Штатная численность работников аппарата МИД – 640 единиц. По состоянию на 1 августа 2019 года на должностях фактически работало 540 человек”, – говорится в сообщении.

Самый большой оклад – у государственного секретаря – 24 тыс. грн. Директор департамента и специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования получает оклад в размере 17 424 грн, начальник самостоятельного управления – 14 628 грн, а начальник отдела – 14 040 грн, заведующий самостоятельным сектором зарплата – 12 012 грн.

Начиная от заработной платы заведующего сектором в составе департамента, который получает 10 572 грн, доходы работников МИД идут на снижение до 4790 грн у документоведа и инспектора.