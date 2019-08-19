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Когда можно не платить абонентскую плату за коммуналку

Когда можно не платить абонентскую плату за коммуналку

В Украине установили максимальный размер абонентской платы за коммуналку. Сумма привязана к прожиточному минимуму.

Такое решение Кабинет Министров принял 21 августа.

Абонплата зависит от формы договора с поставщиком.

  • Если подписать коллективный договор, то взносы поставщику можно не платить.
  • Если договор не подписывать – с каждым автоматически подпишут индивидуальный договор.

По индивидуальному договору придется платить абонплату на все, кроме электроэнергии и газа.

Размер абонплаты будет указан в договоре, и платить ее придется каждый месяц, даже если вы вообще не пользовались коммунальной услугой.

Чтобы не платить абонплату, надо заключить коллективный договор, куда включают расходы на подписание документа с каждым клиентом.

Как сэкономить на коммуналке 2019

Способы снизить суммы в платежках:

  • создать ОСМД,
  • провести модернизацию сетей и всего дома.
  • Это даст возможность не только не платить абонентские платежи, но и сократить расходы на тепло, освещение дома.

Справка Finance.ua

  • В Украине с 1 мая полноценно вступила в силу новая редакция закона “О жилищно-коммунальных услугах”.
  • Одно из главных нововведений – всем, кто заключит с поставщиками индивидуальные договоры, придется ежемесячно платить абонплату.
  • Абонентская плата взимается ежемесячно (независимо от того, пользовались услугой или нет) и в фиксированном размере. Сумма определяется в договоре.
По материалам Finance.UA
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