Когда можно не платить абонентскую плату за коммуналку

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В Украине установили максимальный размер абонентской платы за коммуналку. Сумма привязана к прожиточному минимуму.
Такое решение Кабинет Министров принял 21 августа.
Абонплата зависит от формы договора с поставщиком.
По индивидуальному договору придется платить абонплату на все, кроме электроэнергии и газа.
Размер абонплаты будет указан в договоре, и платить ее придется каждый месяц, даже если вы вообще не пользовались коммунальной услугой.
Чтобы не платить абонплату, надо заключить коллективный договор, куда включают расходы на подписание документа с каждым клиентом.
Способы снизить суммы в платежках:
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