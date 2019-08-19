Отрицательный небаланс рынка газа в июле достиг почти 4 млрд грн (инфографика)

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По итогам июля отрицательный небаланс, сложившийся по результатам операций участников рынка, составляет 78,4 млн куб. м газа, или 473 млн грн. При этом положительный небаланс составляет 37,0 млн куб. м газа, или 202 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
За пять месяцев Укртрансгаз получил от заказчиков услуг транспортировки оплату меньше 3%, или 109 млн грн. Самый большой долг в размере 3888 млн грн, или 460,9 млн куб. м, имеют операторы ГРМ, из которых задолженность предприятий под брендом РГК составляет 2995 млн грн, или 346 500 000 куб. м.
“Заметим, что в июле месяце отобранный и неоплаченный облгазами газ на собственные производственно-технологические расходы по сетям Укртрансгаза составляет 47,2 млн куб. м, или 293,5 млн грн”, – отмечается в сообщении.
Укртрансгаз оплатил 33%, или 661 млн грн, положительных небалансов, однако остается должен еще 1338 млн грн заказчикам услуг по транспортировке газа. Самый большой долг сейчас сложился перед НАК «Нафтогаз Украины», объем положительного небаланса которого составляет 898 млн грн.
Как следствие, Укртрансгаз не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками, из-за чего потенциальные поставщики отказываются участвовать в тендерах компании.
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