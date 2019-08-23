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Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценам

Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценам

НАК “Нафтогаз Украины” предлагает бытовым потребителям купить себе газ на зиму заранее, по более низким летним ценам.

Компания предлагает газ по летним ценам потребителям без субсидий.

“Есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии. Они являются гражданами Украины, потребителями, их интересы тоже важны для “Нафтогаза” и для страны. Поэтому для таких потребителей был предложен продукт, когда они платят по текущей цене, и таким образом зимой у них будет газ, который они купили по летней, более низкой цене”, – сообщил директор компании Юрий Витренко.

Украинцы могут воспользоваться программой “Газовый запас”, как и раньше, будут получать субсидии.

Мои Fiнансы:

  • В “Нафтогазе” сообщили, в каких регионах уже можно купить #ГазПроЗапас по летним ценам.
  • Украинцы могут предоплатить необходимые объемы газа на зиму. “Нафтогаз” вводит предоплату на газ для отопительного сезона по летней цене.
По материалам Finance.UA
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