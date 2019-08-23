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Экспорт сахара из Украины снизился на 24%

Экспорт сахара из Украины снизился на 24%

За 11 месяцев текущего сезона Украина экспортировала 409 000 тонн сахара, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового периода.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрцукор”.

Подчеркивается, что в июле экспорт составил лишь 7000 тонн.

В текущем маркетинговом периоде активный спрос на украинский сахар наблюдается со стороны постсоветских стран: Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана.

Импорт сахара в Украину практически отсутствовал.

Запасы сахара на 1 августа 2019 оцениваются в 0,6 млн тонн, что на 3% выше прошлогоднего показателя.

По материалам Економічна Правда
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