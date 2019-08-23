Пенсионный фонд Японии предупреждает о глобальных инвестиционных потерях

За последние три месяца прошлого года Японский фонд государственных пенсионных инвестиций в размере 1,5 трлн долларов потерял деньги в виде акций, инструментов с фиксированным доходом и валютных позиций.

Об этом заявил главный инвестиционный директор крупнейшего в мире пенсионного фонда Хиромичи Мизуно, сообщает Bloomberg.

“Общепринятое мнение о диверсификации портфеля состоит в том, что когда мы теряем деньги в акционерном капитале, мы получаем прибыль в виде фиксированного дохода. Но мы проиграли в каждом классе активов, в том числе и в пересчете валюты. Такого еще никогда не случалось”, – сказал Мидзуно.

Также он рассказал, что в период с 2001 по 2018 финансовый год годовая доходность японской системы составляла 3,03%.

“По состоянию на 31 марта более половины портфеля GPIF было на внутренних акциях и облигациях. Многие японские облигаций имеют отрицательную доходность, в то время как акции страны падают с максимума января 2018”, – отметил Мидзуно.

Согласно последнему отчету о выполнении бюджета, на конец июня альтернативные инвестиции составляли 0,35% от общих активов GPIF, по сравнению с 0,26% на конец марта.