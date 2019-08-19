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В Дании запустили самый большой в мире электропаром

В Дании запустили самый большой в мире электропаром

Полностью электрический паром Ellen, который может перевозить 30 автомобилей и 200 пассажиров, совершил свою первую перевозку на юге Дании.

Об этом сообщает CNBC.

“Полностью электрический паром, который может перевозить 30 автомобилей и 200 пассажиров, завершил свой первый рейс (на юге Дании – ред.)”, – говорится в сообщении.

Как сообщает CNBC, рейс был осуществлен в конце прошлой недели между портами Себю, что на острове Эри, и Фюнсхав на острове Альс.

Отмечается, что паром оснащен системой батарей мощностью 4,3 мегаватт-часа, которую поставила швейцарская компания Leclanche, занимающаяся сбережением энергии.

В компании заявили, что паром Ellen, который в компании назвали самым большим в мире, является полностью электрическим паромом, и он должен быть полностью готов к работе в ближайшие несколько недель.

По словам гендиректора Leclanche Анил Сриваставы, паром является “предшественником новой эры в торговом морском секторе”.

Он также добавил, что использование электрического парома в течение одного года позволит сократить вредные выбросы на 2000 тонн углекислого газа, 2,5 тонны твердых частиц и 1,4 тонны диоксида серы.

По материалам УКРИНФОРМ
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