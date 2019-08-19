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У США назвали цену, за которую купили бы Гренландию

У США назвали цену, за которую купили бы Гренландию

Американский президент Дональд Трамп, который ранее захотел купить у Дании Гренландию, был готов ежегодно платить Копенгагену за юрисдикцию над островом по 600 млн долларов.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на издание The Washington Post.

Кроме того, в Белом доме обсуждали одноразовый крупный транш, чтобы подтолкнуть Данию к соглашению.

При этом собеседники газеты не уточнили ни размер единоразовой выплаты, ни сколько лет Америка рассчитывала платить за управление островом.

Однако известно, что потенциальная покупка обсуждалась в американской администрации несколько недель.

Любопытно, что в начале прошлого века США уже приобрели другую датскую колонию, которая ныне именуется Американскими Виргинскими островами.

По материалам Сегодня
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