Херсонский аэропорт запустит рейс в Израиль

Международный аэропорт «Херсон» готовится к запуску авиарейса в Израиль в 2020 году.

Об этом заявил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

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«Я провел переговоры и получил предварительное согласие на то, что в следующем году одной украинской авиакомпанией будет открыт рейс в Израиль. Также были восстановлены переговоры еще с одной компанией», – сказал Гусев журналистам.

Аэропорт «Херсон» осуществляет регулярные рейсы в Стамбул (Турция), Бургас (Болгария) и Киев.

Справка Finance.ua:

Херсонский аэродром имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 км, шириной 42 м, магистральные и вспомогательные рулевые дорожки, комплекс радиотехнических сооружений, средств обеспечения полетов.