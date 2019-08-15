Херсонский аэропорт запустит рейс в Израиль

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Международный аэропорт «Херсон» готовится к запуску авиарейса в Израиль в 2020 году.
Об этом заявил глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.
Читайте также: МАУ, LOT и Turkish Airlines отменяют рейсы в Запорожье из-за ремонта
«Я провел переговоры и получил предварительное согласие на то, что в следующем году одной украинской авиакомпанией будет открыт рейс в Израиль. Также были восстановлены переговоры еще с одной компанией», – сказал Гусев журналистам.
Аэропорт «Херсон» осуществляет регулярные рейсы в Стамбул (Турция), Бургас (Болгария) и Киев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ11 ч. назад - 9004 12
Сохранение ценностей: Укрзализныця оправдывает рушники по 4 тысячи9 ч. назад - 1136 5
Китайцы приняли ряд обязательств по "Мотор Сич" — СМИ3 ч. назад - 502 2
Для владельцев еврономеров разрабатывают новые правила3 ч. назад - 605 2
Нефедов обещает бизнесу равные правила игры, без каких-либо преференций11 ч. назад - 376 2
Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ11 ч. назад - 9004 12
Украинцам планируют упростить трудоустройство и увольнение с госслужбы7 ч. назад - 5011
Гройсман сообщил, на сколько могут увеличить минимальную зарплату8 ч. назад - 3165
Компания Nissan рассекретила свой обновленный кроссовер JukeВчера, 22:11 - 2414 1
КВСЗ показал, как строит новый региональный дизель-поезд (фото)17 ч. назад - 1971
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаПозавчера, 14:10 - 899
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2099 5
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9127 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1469
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1861