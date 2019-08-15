МАУ, LOT и Turkish Airlines отменяют рейсы в Запорожье из-за ремонта

Со 2 сентября до 15 октября будут отменены все рейсы авиакомпаний “Международные авиалинии Украины”, LOT и Turkish Airlines в аэропорт Запорожье в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Пассажирам отмененных рейсов разошлют уведомления и предложат перебронировать билеты на рейсы с прибытием в аэропорты других городов. В случае отказа от перебронирования пассажиры получат компенсацию стоимости билетов.

“Информируем вас о том, что авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” отменяет рейсы в/из Запорожья в связи с закрытием аэропорта на период с 02.09.19 по 15.10.19. Пассажирам отмененных рейсов будет предложено изменить аэропорт вылета/прибытия на Днепр (или другой удобный для пассажира), или вернуть стоимость билета”, – ответили в МАУ на вопрос ЦТС.

Такие же решения приняли в LOT и Turkish Airlines.

В авиакомпании “Мотор Сич” сообщили о следующих изменениях в расписании, которые будут действовать с 1 сентября до 15 октября:

рейсы Запорожье-Киев и Киев-Запорожье – отменены;

вместо ежедневных рейсов Запорожье-Минск и Минск-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Минск и Минск-Днепр по средам, пятницам и воскресеньям;

вместо рейсов Запорожье-Бургас и Бургас-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Бургас и Бургас-Днепр.

Пассажиров указанных рейсов попросили обратиться в контакт-центр компании.