Пенсию в "одно касание" оформили более 100 человек - ПФУ

Новым сервисом системы предоставления услуг в электронной форме – назначение пенсии в “одно касание” – воспользовались более 100 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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“Сервис, который запущен и развивается, дает возможность упростить саму процедуру назначения пенсии. На сегодня услугу получили более 100 человек”, – отметил Александр Малецкий.

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо авторизоваться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной цифровой подписи и загрузить скан-копии всех необходимых документов.

Как сообщалось ранее, из-за запущенного сервиса ПФУ пытается упростить взаимодействие граждан с фондом, уменьшить затраты времени на оформление пенсии и позволить подать обращение, не выходя из дома.

Таким образом можно получить информацию о своем заработке, страховом стаже, справку об этапе рассмотрения, на котором находятся обращения, и тому подобное.