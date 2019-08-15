Пенсию в "одно касание" оформили более 100 человек - ПФУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новым сервисом системы предоставления услуг в электронной форме – назначение пенсии в “одно касание” – воспользовались более 100 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Читайте также: Как оформить пенсию, не выходя из дома: пошаговая инструкция
“Сервис, который запущен и развивается, дает возможность упростить саму процедуру назначения пенсии. На сегодня услугу получили более 100 человек”, – отметил Александр Малецкий.
Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо авторизоваться в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной цифровой подписи и загрузить скан-копии всех необходимых документов.
Как сообщалось ранее, из-за запущенного сервиса ПФУ пытается упростить взаимодействие граждан с фондом, уменьшить затраты времени на оформление пенсии и позволить подать обращение, не выходя из дома.
Таким образом можно получить информацию о своем заработке, страховом стаже, справку об этапе рассмотрения, на котором находятся обращения, и тому подобное.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладамВчера, 16:00 - 4270 31
Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ7 ч. назад - 6349 11
Некоторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 31747 9
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличнымиВчера, 14:25 - 3219 5
Сохранение ценностей: Укрзализныця оправдывает рушники по 4 тысячи5 ч. назад - 798 4
Некоторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 31747 9
Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ7 ч. назад - 6349 11
Датский банк ввел отрицательную ставку по ипотекеВчера, 18:32 - 5272 1
Компания Nissan рассекретила свой обновленный кроссовер JukeВчера, 22:11 - 2218 1
КВСЗ показал, как строит новый региональный дизель-поезд (фото)13 ч. назад - 1856
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаПозавчера, 14:10 - 861
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2071 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9056 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1451
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1849