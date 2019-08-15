КВСЗ показал, как строит новый региональный дизель-поезд (фото)

На Крюковском вагоностроительном заводе в рамках выполнения контракта с “Укрзализныцей” идет строительство регионального дизель-поезда ДПКр-3. Поезд будет состоять из трех вагонов, его укомплектуют силовыми установками мощностью 588 кВт производства немецкой компании Voith Turbo.

Об этом сообщает КВСЗ, который обнародовал фотографии со строительства поезда и пояснил некоторые особенности его создания.

Так, моторными будут два вагона, являющиеся головными. Приводных тележек тоже будет две. Применение двух силовых установок и двух моторных тележек обусловлено тендерной документацией на закупку дизель-поездов. Такой подход призван уменьшить расходы на ремонт и обслуживание дополнительных узлов и деталей в конструкции ходовых частей и состава в целом.

Блок охлаждения силовой установки, который в предыдущем дизель-поезде находился в подвагонном пространстве, переместился на крышу головных вагонов. Такая схема расположения блоков охлаждения снизит вероятность попадания в радиаторы пыли, пуха и грязи.

Энергоснабжение промежуточного, немоторного вагона будет осуществляться от двух генераторов силовых установок, расположенных на головных вагонах.

Предполагается, что новый поезд будет более экологичным, чем его предшественник, за счет меньших выбросов вредных веществ.

В вагонах ДПКр-3 устанавливают три салонных кондиционера инверторного типа мощностью 26 кВт каждый. Такие кондиционеры дают возможность плавно регулировать скорость вращения компрессора. В результате уменьшится потребление электроэнергии, что в свою очередь уменьшит нагрузку на силовую установку.

Поезд получит 170 мест – первого и второго классов. В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 490-500 мм. Они будут иметь широкие подлокотники, индивидуальные розетки с USB-разъемом.

В головных вагонах второго класса кресла расположены по схеме 3х2. Ширина сиденья в наиболее широкой части – не менее 450 мм. Между креслами один подлокотник, индивидуальные розетки.

Часть кресел имеет встречное расположение, между ними предусмотрены стационарные столы. Остальные сиденья имеют откидные столики, расположенные в спинке сиденья, стоящего впереди.

В вагонах установят салонные мониторы, которые обеспечат возможность просматривать фильмы или другую медиаинформацию, которую будет транслировать бригада, обслуживающая поезд.

В каждом из вагонов – по два багажных стеллажа, всего их шесть на состав. В вагоне первого класса предусмотрены еще и багажные полки с софитами.

Интерьером не предусмотрены салонные поручни.

Для быстрой посадки и высадки пассажиров установят 12 двустворчатых автоматических входных дверей – по четыре на каждый вагон.