На ремонт придомовых территорий Киева выделят 12 миллионов: адреса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Власти выделили на ремонт киевских дорог возле жилых домов и внутриквартальных проездов 12 млн грн.
Днепровская райадминистрация потратит 1,44 млн грн. на капремонт асфальта придомовых территорий возле следующих домов: ул. Алматинская, 101; ул. Алматинская, 101-А, 101-Б; ул. Макаренко, 4, 6; ул. Марганецкая, 26.
Благоустройство территории возле станции метро «Минская» обойдется Оболонской администрации в 1 млн 993 тыс. грн. Возле жилых домов № 5-А на ул. Полярной и № 3 на просп. М. Рокоссовского выполнят ремонт асфальта внутриквартальных проездов за 2 млн. грн.
Для Подольского района выделят 3,79 млн грн. Ремонт сделают на ул. Копыловской, 67 (корпус 11,12,13); ул. Копыловская, 67-Б; просп. Правды, 8, 8-А.
Работы по ремонту асфальта придомовых территорий в Соломенском районе обойдутся в 2,77 млн. грн. Исполнитель уложит асфальт и установит бордюр до 30 сентября 2019 г. возле таких домов: ул. Авиаконструктора Антонова, 43, 45, 47; ул. Академика Карпинского, 6, 8, 10; ул. Волынская, 25; ул. Молодогвардейская, 12, 16; ул. Смелянская, 13; ул. Ушинского, 29, 30/1, 36.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Разумков рассказал, какие будут зарплаты у депутатов в новом созывеВчера, 08:02 - 2896 17
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладамВчера, 16:00 - 2395 8
Некторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 14526 5
Украина и Израиль вводят экономический безвиз - ГройсманВчера, 12:30 - 1325 4
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличнымиВчера, 14:25 - 1819 3
Некторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 14526 5
Экономист рассказал, как негативное сальдо внешней торговли повлияло на курс доллараВчера, 09:01 - 4673 2
Разумков рассказал, какие будут зарплаты у депутатов в новом созывеВчера, 08:02 - 2896 17
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладамВчера, 16:00 - 2395 8
Ведро меда и бочка дегтя: Данилишин о причинах укрепления гривныВчера, 15:00 - 2132 1
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаПозавчера, 14:10 - 690
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1953 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 8804 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1396
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1784