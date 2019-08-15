На ремонт придомовых территорий Киева выделят 12 миллионов: адреса

Власти выделили на ремонт киевских дорог возле жилых домов и внутриквартальных проездов 12 млн грн.

Днепровская райадминистрация потратит 1,44 млн грн. на капремонт асфальта придомовых территорий возле следующих домов: ул. Алматинская, 101; ул. Алматинская, 101-А, 101-Б; ул. Макаренко, 4, 6; ул. Марганецкая, 26.

Благоустройство территории возле станции метро «Минская» обойдется Оболонской администрации в 1 млн 993 тыс. грн. Возле жилых домов № 5-А на ул. Полярной и № 3 на просп. М. Рокоссовского выполнят ремонт асфальта внутриквартальных проездов за 2 млн. грн.

Для Подольского района выделят 3,79 млн грн. Ремонт сделают на ул. Копыловской, 67 (корпус 11,12,13); ул. Копыловская, 67-Б; просп. Правды, 8, 8-А.

Работы по ремонту асфальта придомовых территорий в Соломенском районе обойдутся в 2,77 млн. грн. Исполнитель уложит асфальт и установит бордюр до 30 сентября 2019 г. возле таких домов: ул. Авиаконструктора Антонова, 43, 45, 47; ул. Академика Карпинского, 6, 8, 10; ул. Волынская, 25; ул. Молодогвардейская, 12, 16; ул. Смелянская, 13; ул. Ушинского, 29, 30/1, 36.